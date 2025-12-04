Oposición critica al Gobierno por dar discusión inmediata al proyecto de eutanasia

El Gobierno puso discusión inmediata al proyecto de Ley de Eutanasia, una decisión que ha generado diversas reacciones en el ámbito político y legislativo, sobre todo porque se tomó a tan solo diez días de la segunda vuelta presidencial.

Esta calificación implica que la iniciativa deberá ser abordada y completada -en su segundo trámite- en un plazo máximo de seis días, lo que es visto con molestia por algunos parlamentarios, que acusan que el Ejecutivo está instrumentalizando una discusión legislativa importante para obtener réditos políticos en un momento clave.

De todas maneras, la eutanasia es un tema que ya reflotó esta semana en el debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), dado que reveló las posturas contrarias entre los abanderados sobre esta situación.

Mientras que la carta de derecha, José Antonio Kast (Republicanos), afirmó que vetaría la ley "a modo de sugerencia al Congreso"; la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), respondió que "la promulga, no la veta".

La tramitación de esta iniciativa no es reciente. Algunos de los proyectos de eutanasia fueron ingresados a tramitación hace más de catorce años, y el texto refundido, que recoge esas propuestas, está hace cuatro años y medio en la Cámara Alta, en su segundo trámite legislativo.

De todas maneras, aún le queda camino por recorrer, dado que ya fue aprobado en comisión, pero solo en general.

Senador oficialista llamó a "permitir en Chile la muerte digna"

Frente a esta prolongada espera, el senador socialista Juan Luis Castro subrayó este jueves la importancia de la iniciativa, afirmando que "nadie va a dudar de que hoy la libertad de las personas a decidir cuando están en una enfermedad terminal o en una condición incurable se debe respetar".

"Este es un momento importante y sensible. El Gobierno le ha dado discusión inmediata, que es la máxima urgencia que puede tener un proyecto de ley. Por lo tanto, espero que haya voluntad de una vez por todas para que se pongan en tabla en la Sala del Senado, después de tanto tiempo, y permitamos en Chile la muerte digna", analizó el legislador.

Pese al impulso gubernamental, existen dudas sobre la concreción de la votación en el corto plazo, entre ellas del senador Iván Flores (DC), quien advirtió tener "la sensación de que van a esperar la segunda vuelta presidencial, porque es un proyecto que claramente coloca posturas ideológicas distintas, visiones religiosas, teológicas, filosóficas, morales distintas, pero hay que resolver. En ese contexto, creo que hay que terminar el proceso".

El senador socialista Juan Luis Castro insta a "permitir en Chile la muerte digna" y destaca que la libertad de las personas en enfermedad terminal a decidir debe ser respetada, urgiendo al Senado a abordar el proyecto. (FOTO: ATON)

A favor de la medida, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, apuntó que "la mayoría de los países desarrollados tienen una legislación sobre esta materia", que pone en el centro a las personas y su sufrimiento, con una serie de requisitos para una decisión que sea tomada de manera consciente".

El secretario de Estado también recordó que, cuando era ministro de la Segpres a fines del año pasado, dio cuenta de que el proyecto de eutanasia "era una prioridad para el gobierno durante este 2025".

Oposición acusa al Gobierno de electoralismo

La decisión del gobierno de otorgar discusión inmediata al proyecto de eutanasia ha provocado una fuerte reacción de la oposición, que lo interpreta como una maniobra política con miras a la segunda vuelta presidencial.

"Nuevamente vemos al gobierno priorizando la campaña electoral por sobre lo fundamental. Con esta prioridad o discusión inmediata que le ha dado la eutanasia, solo retrasan reformas cruciales, como, por ejemplo, el fortalecimiento del Fonasa, la Ley de Salud Mental, la reforma a las licencias médicas, el fin de las discriminaciones en las isapres, hasta marzo e incluso más adelante", acusó el senador Sergio Gahona (UDI).

"Lo que está haciendo el Gobierno es trabajar para dejar contento a su barra brava", añadió.

En una línea similar, el diputado republicano Luis Sánchez criticó que el Presidente Gabriel Boric decida "poner las urgencias en otros temas que, yo creo, pueden ser interesantes para un debate, pero no para las grandes prioridades que hay que resolver hoy día: la crisis de delincuencia en las calles, el descontrol en las fronteras y el crimen organizado, no estos temas que trata de entrar el Gobierno por la desesperación".

Asimismo, dio cuenta que este tipo de anuncios deja al oficialismo "en problemas para la segunda vuelta".