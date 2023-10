Trabajadores de la salud agrupados en la Fenats retomaron su movilización por el inminente despido de más de 12 mil trabajadores a honorarios contratados durante la pandemia.

Karen Palma, presidenta de la Fenats, planteó en El Diario de Cooperativa que "nuestra interrogante es que hay un ofrecimiento del gobierno de seis mil cargos, pero son 12.300. Entonces la pregunta es qué dejamos de hacer, cómo elegimos los seis mil poniendo por delante el criterio sanitario versus el criterio financiero que se trata de instalar hoy día por parte del gobierno".

"Frente a un problema tan grave como la salud, no es suficiente que se diga 'no hay plata'. Hoy día tenemos que avanzar en dar respuestas, pero eso no puede ser a costa de la explotación de los trabajadores y trabajadoras, que tan mal lo han pasado después de la pandemia", sostuvo.

La dirigenta dijo que "ha habido una ausencia de diálogo, nosotros hemos interpelado tanto a la ministra de Salud como al ministro de Hacienda, para que puedan dar pasos e iniciar una mesa que nos permita poner estos elementos en discusión".