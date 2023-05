"Yo creo que hay que salvar a las isapres, pero cuidado: la defraudación exige que el mundo de las isapres responda con todo lo que tenga. No puede ser posible que en este asunto (la industria) diga: 'mire, como nosotros vamos a quebrar, que se haga cargo el Estado", dijo el exministro Genaro Arriagada en El Primer Café. A juicio del cientista político y exmilitante democracristiano, no dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema sobre las aseguradoras "abre la puerta a una situación inmanejable" y, además, defendió al Ejecutivo de las acusaciones de las compañías y la oposición contra su proyecto de ley corta: "No creo que el Gobierno esté buscando crear un sistema único de salud; yo creo que la propuesta es cómo mantenemos un sistema mixto, pero libre de los excesos y de los abusos que han creado las actuales isapres".

