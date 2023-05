La exconvencional Bárbara Sepúlveda (PC) desestimó este lunes en El Primer Café las críticas formuladas por la Asociación de Isapres y la oposición en contra de la ley corta presentada la semana pasada por el Gobierno, afirmando que "es una forma de, incluso, aliviar" a las aseguradoras y "darle una progresividad y una facilidad" al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que les ordenó regirse por la tabla de factores de 2019 y restituir los cobros en exceso desde entonces. "Si la pregunta es: ¿cavaron ellos (las isapres) su propia tumba? Me parece que la respuesta es evidente (...) Aquí hay un incumplimiento de las propias normas. A las mismas isapres les dijeron 'usted no puede hacer esto' y lo hicieron igual. Eso los llevó a una crisis de la cual no pueden salir solos y ahora corren a pedir ayuda del Estado", dijo la abogada.

