La diputada Daniella Cicardini (PS) afirmó en El Primer Café que las isapres "no tienen ninguna intención de resolver el problema" que suscito el fallo dictado por la Corte Suprema, ya que no entregan antecedentes ni propuestas concretas. "Tampoco podemos decir de que las isapres son pobrecitas, que están desesperadas por cumplir el fallo, porque la Justicia se los advirtió en reiteradas oportunidades y siguieron incumpliendo, y hoy día se hacen las desentendidas, han dicho que el Gobierno es indolente", recalcó la parlamentaria oficialista. "No podemos tapar en sol con un dedo cuando a todas luces acá hay una situación en las cuales ellas mismas nos hicieron llegar a este escenario, (que es) suficiente con haberle metido la mano al bolsillo a sus propios afiliados, ahora no encuentran otra cosa que meter la mano al bolsillo a todos los chilenos", fustigó Cicardini, quien acusó que las aseguradoras quieren que el Estado "pueda ir en su salvataje" y que "se les entregue un perdonazo, lo que es inaceptable".

LEER ARTICULO COMPLETO