En El Primer Café, la diputada oficialista Catalina Pérez (RD) admitió que no sería "baladí ni deseable" una caída de las aseguradoras privadas de salud, pues también habría riesgo de colapso de clínicas "producto de la integración vertical" que sostiene al sistema. No obstante, garantizó que la propuesta de ley corta que ingresó el Ejecutivo al Congreso para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que las obliga a pagar cobros excesivos es "razonable" y "no es cierto lo que plantea el presidente de la Asociación de Isapres (Gonzalo Simon) al señalar que el proyecto del Gobierno decanta en una quiebra general".

