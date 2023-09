Piñera: La derecha no se identifica con Manuel Contreras

El expresidente Sebastián Piñera afirmó que una persona que reivindique los crímenes cometidos por Manuel Contreras como jefe de la DINA "no puede identificarse como de derecha".

El exgobernante fue el protagonista del capítulo de este jueves del programa "Elegidos", serie de MEGA para conmemorar los 50 años del golpe y que en sus episodios anteriores se centró en Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

Entrevistado por el actor Francisco Melo, Piñera recordó cómo, hace 10 años, decidió cerrar el Penal Cordillera -en el que cumplía condena Contreras- y trasladar a sus internos a Punta Peuco.

"(Éstos) no estaban presos, y eso se vio en una entrevista, donde él le pide al gendarme: 'Tráigame café'... Yo pensé que era una mala señal para Chile que personas que cometieron atropellos tan brutales contra los derechos humanos estuvieran en un casino de oficiales. Por esta razón, tomamos la decisión de cerrar Penal Cordillera y trasladar a los implicados a Punta Peuco, una instalación penitenciaria aprobada por ley", dijo el exmandatario.

Piñera también salió al paso de las críticas que recibió en su momento por esta medida: "Yo creo que la derecha no se identifica con el general Contreras. Y si alguien de la derecha se sintió ofendido porque, como Presidente, decidí que Contreras -que fue un criminal, dicho por la Justicia-, cumpliera su condena en una prisión y no en un casino de oficiales donde lo atendía Gendarmería, no puede identificarse como de derecha", enfatizó.

El exsenador defendió, además, la existencia de Punta Peuco, que -a días de los 50 años del golpe- vuelve a estar en el debate a propósito de su posible cierre o redestinación: "En varios países del mundo existen prisiones especiales que separan a militares de (las) cárceles comunes", apuntó.

"BORIC ESTÁ EXPERIMENTANDO LO DIFÍCIL QUE ES GOBERNAR"

El exmilitante RN fue también consultado por cómo evalúa la gestión de su sucesor: "Gobernar es muy difícil y el Presidente Boric lo está experimentando", señaló.

"Es fácil ser de oposición, pero es muy difícil gobernar... La oposición encuentra problemas fáciles -estamos llenos de problemas-, y los denuncia fácilmente. Sin embargo, aquel que está sentado en La Moneda es el encargado de resolverlos", recordó.