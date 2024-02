Este jueves se llevó a cabo una "marcha silenciosa" en el Barrio Yungay en protesta por la inseguridad que se vive. Hasta el lugar llegó Presidente Gabriel Boric, vecino del sector, quien conversó con Rosa Elena Bahamondes, una de las monjas víctimas del violento asalto registrado el fin de semana pasado en el convento de la Congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia. La religiosa subrayó que "esto no es una cosa política", y agradeció la presencia del Mandatario "porque yo soy la más crítica de que usted viva aquí y no vive aquí". En esta línea, declaró que "no puede ser que nosotros como país y seres humanos estemos aferrándonos a la vida como egoístas. la vida es para todos, todos tienen derecho de vivir".

LEER ARTICULO COMPLETO