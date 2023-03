Monsalve: Las instituciones funcionan, pero hay que ponerlas a la altura de los desafíos

Entrevistado por El Diario de Cooperativa, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó este lunes que "las instituciones funcionan, pero tienen que ser puestas a al altura de los desafíos que tiene Chile en materia de seguridad".

"Si tú miras los hechos -y esto es lo que produce indignación, que se suma al dolor de un hecho tan doloroso como el asesinato de la sargento Rita Olivares- es que, primero, ves a un detenido que tiene siete detenciones previas y que, además, estaba condenado, cumpliendo condena, y que se fugó en julio del 2021 sin haber sido detenido hasta la fecha. Y ves al segundo detenido y tiene 14 detenciones previas. Eso es lo que el país no entiende y por eso evidentemente la necesidad de colocar a las instituciones a la altura de los desafíos de seguridad que tiene el país es indispensable", aseguró en relación a los sospechosos del homicidio de la funcionaria de Carabineros a causa de un balazo recibido en acto de servicio en la comuna de Quilpué, en la Región de Valparaíso.

Monsalve subrayó que todos los sectores políticos deben luchar juntos contra la delincuencia y no generar una confrontación. En ese sentido, reconoció "la decisión que ha tomado el Parlamento de sesionar esta semana abocado exclusivamente a proyectos de seguridad".

A ese respecto, el subsecretario reiteró que el Gobierno ha puesto en marcha por vía de urgencia 16 proyectos de ley vinculados a diferentes materias de seguridad.

"NO HAY NINGÚN REQUERIMIENTO DE CARABINEROS QUE NO HAYA SIDO ATENDIDO"

El crimen semanas atrás del cabo primero Álex Salazar durante un control rutinario en la ciudad de Concepción, en la Región del Biobío, atropellado por la persona a la que pretendía identificar, desató las críticas al Gobierno de director general de Carabineros, Ricardo Yánez, quien fue convocado por la ministra de Interior, Carolina Toha, y hubo de reflexionar por el tono empleado.

La máxima autoridad policial recalcó ayer que considera que el cuerpo que encabeza, para el que el Ejecutivo está diseñando una reforma, se siente "absolutamente respaldado por el Gobierno", lo que fue reiterado hoy por Monsalve.

"No hay ningún requerimiento de Carabineros que no haya sido atendido", aseveró el subsecretario.

NARCOCASAS: "LA SEGURIDAD NO PUEDE SER UN CLIVAJE ELECTORAL"

En relación a la demolición de "narcocasas" en La Florida, en operativos liderados por el alcalde Rodolfo Carter, al que también se le acusa de estar montando una campaña presidencial/electoral, Monsalve afirmó que "la seguridad no puede ser un clivaje electoral; algo que se ocupe para diferenciarse, para dividir el país entre los que se preocupan de la seguridad y los que no se preocupan de la seguridad. Así no se gana al crimen organizado; así no se gana al narcotráfico".

Tras el duro enfrentamiento entre la Municipalidad y el Ministerio Público, que el miércoles abrió una investigación interna por supuestas filtraciones de información reservada a Carter sobre la ubicación de las viviendas, el subsecretario remarcó que "es indispensable la colaboración" entre las instituciones para combatir el crimen organizado, pero que "para entender la complejidad del problema" hay que comprender la cadena que hay detrás.

"Cuando se demuele una casa porque se está vendiendo droga en una población y va un alcalde y demuele esta casa, enfrenta el fenómeno del temor que se genera en el sector, pero esa droga llegó ahí de otro país y, por lo tanto, si no controlamos de manera rigurosa la frontera, la droga va a seguir llegando. El arma que estaba en la mano de quien es el asesino de la sargento Olivares llegó a la mano de un delincuente, Si no evitamos que esa arma llegue a la mano del delincuente, el delincuente va a seguir usando armas de fuego para asesinar personas o cometer delitos violentos", apuntó.

