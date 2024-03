En El Primer Café, la presidenta de la oficialista Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, consideró que detrás de la solicitud del alcalde Tomás Vodanovic (RD) para desplegar militares en Maipú a fin de reforzar las labores de seguridad, en medio de una ola de crímenes violentos, se esconde "una cuestión electoral".

"Parece que cada vez que un alcalde cree que puede ser candidato presidencial aparece el tema de la solicitud de los militares en un territorio determinado", señaló la dirigenta, que recordó que la idea de aplicar una medida de este tipo no tuvo apoyos en la reunión del Cosena, el 5 de febrero.

"Me preocupa tanto y me trae tan malos recuerdos este discurso de sacar militares y apoyarse en los militares... No quiero dejar de recordar que la última vez que este clamor popular se hizo tan general, terminamos en una dictadura militar atroz", sentenció.

