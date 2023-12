Ante las nuevas presiones al Gobierno por la agenda de seguridad, tras el violento fin de semana navideño que dejó a 14 baleados y nueve fallecidos en hechos delictuales, el senador Jaime Quintana (PPD) relevó en El Primer Café que el trabajo legislativo que se ha hecho este año "no tiene comparación" en la historia reciente. "No he visto un esfuerzo que se le parezca en cantidad de leyes aprobadas", enfatizó el timonel del PPD, aludiendo a que 22 de las 31 iniciativas del "fast track" acordado en abril pasado ya fueron despachadas por el Congreso Nacional. Asimismo, dijo ver espacio para avanzar en las restantes durante enero, antes del receso legislativo de febrero.

