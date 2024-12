Senado vota esta tarde la creación del Ministerio de Seguridad

Esta tarde, en una sesión especial prgramada para las 14:30 horas, la Sala del Senado votará el informe emanado por la comisión mixta sobre el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

La iniciativa busca mejorar el control institucional de las policías, en medio de la actual crisis de criminalidad. Para ello se desprenden áreas desde el actual Ministerio del Interior.

Además, se le entregan competencias y capacidades para evaluar la gestión financiera, administrativa, operativa y educacional de los policías. La idea es orientar su accionar hacia la protección de las personas.

Uno de las materias de controversia es la implementación territorial de la nueva cartera, que se ha denominado "sheriff regional", mediante nuevas Secretarías Regionales Ministeriales y Departamentos Provinciales de Seguridad Pública.

La comisión mixta acordó que una vez promulgada la ley, el Ejecutivo tenga un plazo de ocho meses para elaborar los reglamentos necesarios para su implementación.

Si el Congreso aprueba la norma, es posible que sea promulgada en enero próximo, y de acuerdo con los plazos establecidos en los artículos transitorios, este Gobierno podría nombrar a su primer ministro de Seguridad Pública a fines de 2025.

El informe de la comisión mixta será revisado mañana por la Cámara de Diputadas y Diputados.

"Discrepacia" de gobernadores

En la previa de la votación, la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) llegó esta mañana hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Tras la cita, la agrupación expresó dos focos de molestia: primero, la retención de recursos en materia presupuestaria y la figura del "sheriff regional".

"Hemos tenido una reunión intensa con la ministra del Interior, a quien todos los gobernadores aquí presentes le manifestamos nuestra molestia sobre la forma en la cual hoy día se están tomando decisiones de manera absolutamente arbitraria en materia de presupuesto", dijo Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso y presidente de Agorechi.

"Hemos planteado también nuestra discrepancia con el proyecto de ley de creación del Ministerio de Seguridad Pública. No tenemos acuerdo con la ministra en esta materia. La ministra habla de colaborar, no de coordinar", añadió la autoridad porteña, quien enfatizó que, ad portas de la decisión del Congreso, "no tenemos ni unidad de criterio ni unidad de acción en esta materia".

Para buscar una solución a su reclamo, la Agorechi se va a reunir esta tarde con la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

Presidente Boric lanzó programa Comunidad Crece

Esta mañana, en tanto, el Presidente Gabriel Boric encabezó el lanzamiento del programa Comunidad Crece junto a la ministra Tohá en la comuna de Lo Prado.

La iniciativa, que se originó a partir del Gabinete Pro Seguridad, busca reducir los factores de riesgo que afectan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre siete y 21 años, además de prevenir la participación delictiva temprana en barrios de mayor vulnerabilidad.

Su metodología consiste en acompañamiento integral especializado y apoyo comunitario para fortalecer los recursos sociales de los barrios.

"El tema del combate al delito no puede ser solamente policías. La persecución del delito tiene que tener también otro ámbito, que es la creación de comunidad, y ahí partió Comunidad Crece: en la oficina, conversando con Carolina Tohá", explicó el Mandatario.

"Los que estamos en esta pega, en la política, tenemos que trabajar para ustedes, que no se nos olvide y esto es un mensaje para todos los que estamos en política, porque muchas veces pasamos en peleas, discusiones y lo que aparece en la tele es, al final, pura pelea y para qué sirve esto", añadió el Jefe de Estado.