Falla de alta tensión provoca cortes de luz en Santiago, Providencia y Recoleta

Cortes de energía eléctrica han afectado esta noche de lunes a varias comunas y a más de 57 mil clientes de Enel en la Región Metropolitana.

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a las 22:00 horas las comunas más afectadas eran Santiago (con 19 mil 79 clientes sin luz), Providencia (20 mil 214) y Recoleta (13 mil 292).

Posteriormente se informó de 3.851 clientes sin luz en Independencia.

"Una falla de alta tensión en la Subestación San Cristóbal, propiedad de una empresa ajena a Enel Distribución, afecta el suministro eléctrico de Enel Distribución en la comuna de Santiago", comunicó esta compañía.

"Se mantiene coordinación con la empresa de transmisión para recuperar el servicio de todos nuestros clientes a la brevedad posible", añadió la distribuidora, y señaló además que "la causa (del incidente) aún se encuentra en investigación".