Marcel: Solo es posible aumentar el subsidio a tarifas eléctricas "si tenemos recursos adicionales"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó la posibilidad de aumentar el subsidio a las tarifas eléctricas, que a partir del 1 de julio sufrirán una fuerte alza y por lo que el oficialismo ha solicitado al Gobierno ampliar esta bonificación.

"Solo es posible aumentar el subsidio si tenemos recursos adicionales. O sea, si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU (Pensión Garantizada Universal), si no hay recursos para financiar desde el Estado las salas cuna, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico", declaró el jefe de la billetera fiscal.

Y añadió que "cada cosa tenemos que ir resolviendo a través de los mecanismos que están algunos en discusión y otros en elaboración", señalando que "en discusión actualmente está el proyecto sobre cumplimiento tributario, que permitiría en principio financiar el aumento de la PGU, el aumento de la inversión en seguridad ciudadana".

El subsidio focalizado para mitigar el impacto hoy considera al 40% de los hogares más vulnerables.

Esta alza podría alcanzar en los próximos meses hasta el 50% en las boletas. Se calcula que el segundo grupo de mayor consumo residencial, entre los 180 y 400 KWh mensual, será el más afectado, principalmente en Valparaíso y Atacama, donde habrá alzas por sobre el 40% en la boleta final.

REUNIÓN CON LA ABIF

Asimismo, el ministro Marcel junto al Presidente Gabriel Boric se reunieron con representantes de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF), donde se abordaron temas como el comportamiento del crédito, la evolución del mercado de capitales y la implementación de leyes de reciente aprobación.

A la salida, el titular de Hacienda señaló que "más allá de los términos, sabemos que ha habido y todavía falta mucho por resolver de la situación económica y crediticia de la actividad de la construcción. Para eso hay varias medidas que están en proceso de implementación y esperamos que eso también permita que el crédito para capital de trabajo, particularmente, en ese sector se vaya recuperando".

"Justamente para eso va a ser muy valiosa la extensión y las modificaciones en requisitos al programa de garantías de Fogape construcción", agregó.

Mientras que el presidente de la ABIF, José Manuel Mena, aseguró que hubo "un buen diálogo, esta es una reunión que estaba solicitada hace mucho tiempo y por supuesto la agenda del Presidente es más difícil, pero no vimos temas de coyuntura, fue una mirada que, en nuestro caso, buscamos tener permanentemente al menos una vez al año".

Mena fue consultado sobre si se limaron asperezas después de que el Mandatario los llamara "coñetes": "Eso es anécdota, yo creo que la relación nuestra es institucional y, en ese sentido, por supuesto, la Presidencia de la República tiene todo el respeto nuestro", cerró.