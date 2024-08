00:00 - | Seremi de Energía de La Araucanía, Camilo Villagrán : "Nuestro esfuerzo hoy día está en las personas, empatizamos con ellas, ya son muchos días sin el suministro eléctrico, en algunos casos sin agua potable, en algunos casos postas rural o servicios de salud que no están funcionando, por lo tanto eso nosotros estamos empatizando con ellas y efectivamente estamos haciendo todo para que las empresas se hagan responsables"

00:00 - | Alcalde de Talcahuano, Henry Campos : "Insistir en que los vecinos puedan acudir y hacer una denuncia a la SEC, no solo basta la denuncia que pueda hacer la municipalidad ante la SEC, porque nosotros también somos clientes que estamos con una afectación; no podemos mantener la red de semáforos funcionando ni tampoco el alumbrado público. Parte de la demanda que queremos hacer ante el Sernac es que se responda y se compense a los vecinos"

16:20 - | Alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic: La empresa ha fallado no solo en la reparación del servicio, sino también en la comunicación

16:17 - | Alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic: No creo que el 90% del servicio esté funcionando, los datos pueden tener errores, porque se transfieren directamente de las empresas

13:42 - | "Este sector Santa Rita es uno de los sectores que hemos detectado efectivamente que está habitado en zonas inundables, donde las soluciones no son estructurales, más bien tienen que ver con levantar estudios de delimitación de zonas inundables para poder ver la vulnerabilidad de esos territorios y las personas que viven ahí, entender los riesgos que conlleva estar habitando sectores inundables", explicó el director regional de Obras Hidráulicas, Claudio Morales

13:29 - | Eduard Estuardo, que representa a cerca de 800 vecinos de la localidad de Menque, comuna de Tomé: "Buscamos que la empresa se haga responsable de estos lapsos tan largos sin energía, y además indemnizaciones para nuestros clientes porque hubo pérdida de alimentos, muchas personas de tercera edad no se pudieron administrar su insulina, y hasta un niño de una enfermedad muy complicada perdió su medicamento y el valor era más de 400.000 pesos"

12:27 - | Se espera para esta jornada una auditoría in situ a la empresa Enel en su edificio de Santa Rosa con la Alameda , hasta donde llegará la superintendenta Marta Cabezas para liderar esta evaluación que se hace a la cuestionada empresa.

12:00 - | Humberto Verdejo, académico del departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Usach: No sé si la solución es sacar al operador de la red. Se pueden hacer cosas en el corto plazo

11:51 - | Humberto Verdejo, académico del departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Usach: Muchos árboles que estaban en terrenos privados o que no estaban en el eje de los tendidos, cayeron sobre la infraestructura eléctrica

Pardow e interminables cortes de luz: Las causas estructurales no excusan a las empresas #CooperativaContigo https://t.co/X4AyNU8Iai pic.twitter.com/eOIFyLGAMu

Los tiempos de reposición del suministro eléctrico en la zona centro y sur de nuestro país no son aceptables. Las empresas de distribución deben responder y agilizar su trabajo para que vuelva la luz a los miles de hogares que siguen sin energía. Para continuar coordinando%u2026 pic.twitter.com/L7qsvUD43h

10:07 - | El Presidente Gabriel Boric emplazó a las eléctricas por los eternos cortes de luz: "Los tiempos de reposición del suministro en la zona centro y sur de nuestro país no son aceptables"

22:54 - | Subsecretario Monsalve: La respuesta de Enel ha sido vergonzosa, porque no ha cumplido con los compromisos; el Gobierno va a hacer uso de todas las facultades para perseguir las responsabilidades

14:01 - | Diputada del Biobío Marlene Pérez (Bancada UDI): Me parece inaceptable la incapacidad de las empresas eléctricas para restablecer el servicio con la prontitud necesaria . Acá hay familias que llevan hasta cuatro días sin electricidad, enfrentando graves inconvenientes como la pérdida de cadena de frío, no solo en alimentos, sino también en medicamentos.

13:53 - | Alcaldesa Colina, Isabel Valenzuela : Hemos visto un muy mal servicio por parte de Enel, lento y sin personal, con muy pocas cuadrillas. Solamente he sabido de dos cuadrillas importantes que están trabajando en la comuna, y necesitamos por lo menos unas siete

13:50 - | Alcaldesa Quilicura, Paulina Bobadilla: Nosotros estamos con equipos desplegados y ellos no vemos que vengan a trabajar a la comuna. Quiero hacer un llamado a que el Mineduc suspenda las clases porque no hay agua, no hay luz.