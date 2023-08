Usuarios de Twitter celebraron a una pasajera del Metro de Santiago que grabó y encaró a dos sujetos que, mientras bebían cervezas desfachatadamente, vandalizaron uno de los vagones más modernos del servicio. "¿Por qué hacen eso, si es de todos?", les preguntó, a lo que uno de ellos replicó, desafiante: "No es tuyo", pero la mujer insistió: "Igual pago por esto... ¿Por qué no te rayas el poto mejor? Tenís harto (espacio) ahí para hacerlo". Desde Metro dijeron no tener certeza de la fecha del registro -la mayoría de quienes aparecen en imagen lleva mascarilla-, pero, dada su viralización gracias a la cuenta @PaisEsponja, aprovechó de enfatizar que "conductas como éstas sólo perjudican", pues borrar tales rayados toma horas a sus equipos. "El Metro es de todos, cuidémoslo", señaló la empresa de transporte público.

LEER ARTICULO COMPLETO