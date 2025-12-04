Peaje a luca en Ruta 68: horarios, descuentos y desvíos por peregrinación a Lo Vásquez

La Ruta 68 anunció una serie de medidas especiales para este fin de semana largo por el feriado religioso del lunes 8 de diciembre. La operadora confirmó rebajas en el peaje durante el viernes 5 y recordó el cierre total de la vía debido a la peregrinación a Lo Vásquez, una actividad que cada año convoca a miles de fieles y obliga a suspender el tránsito en ambos sentidos.

Las autoridades informaron que el tradicional traslado hacia el Santuario provocará el cierre completo de la ruta desde el domingo 7 hasta el lunes 8 de diciembre, lo que afectará buses interurbanos y vehículos particulares entre la región Metropolitana y Valparaíso.

Para el viernes 5 se anunciaron medidas que buscan incentivar el orden en los desplazamientos. La empresa detalló rebajas de hasta un 50% en el peaje para camiones y el conocido peaje a luca para autos y camionetas, aplicados solo en la salida desde Santiago hacia Valparaíso.

Horarios del peaje rebajado para el viernes 5

00:00 a 07:00 horas: rebaja del 50% para camiones de dos o más ejes (sentido oriente–poniente).

rebaja del 50% para camiones de dos o más ejes (sentido oriente–poniente). 07:00 a 13:00 horas: peaje a $1.000 para autos y camionetas (sentido oriente–poniente).

El domingo 7 comenzarán los cortes programados por la peregrinación. En dirección a Valparaíso, el tránsito se interrumpirá desde las 16:00 horas a la altura del kilómetro 6.200, cerca del Enlace Américo Vespucio.

En sentido contrario, hacia Santiago, el cierre se aplicará desde las 17:00 horas en el kilómetro 100, a la altura del Enlace La Pólvora. Desde Transporte de la región Metropolitana se alertó que el retorno hacia Santiago no podrá realizarse por la Ruta 68 hasta la noche del lunes.

El lunes 8 se mantendrá la suspensión total hasta aproximadamente las 08:00 horas, momento en que comenzará una reapertura parcial que permitirá el avance limitado hasta las cercanías del Santuario. La vía quedará completamente habilitada alrededor de las 22:00 horas, según la instrucción final de Carabineros.

Rutas alternativas recomendadas

Ruta 5 Norte.

Ruta 60 CH y Troncal Sur.

Enlace La Calera, Tiltil y cuesta La Dormida.

Estas opciones se sugieren para quienes viajen desde la región Metropolitana hacia Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué o Villa Alemana, o en sentido inverso durante el periodo de cierre.