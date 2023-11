Luego del bochorno de París, Chile ganó el premio a mejor stand en feria turística de Londres

Este miércoles, Chile ganó el premio "Best Stand for Doing Business" (Mejor stand para hacer negocios) en la feria de turismo World Travel Market de Londres, el "evento de viajes y turismo más influyente del mundo".

La información fue dada a conocer por el Servicio Natural de Turismo (Sernatur), que publicó en sus redes sociales las fotografías del galardón, entregado por los jueces que eligieron entre los 185 stands.

¡Último día en @WTM_London y siguen los reconocimientos para Chile! 🤩👏

Hoy la organización reconoció al stand de Chile como el MEJOR para hacer negocios entre los 185 países participantes. ¡Tremendo aliciente para nuestros expositores que promueven el turismo nacional! 🇨🇱✨ pic.twitter.com/JccxABhglz — Sernatur (@Sernatur) November 8, 2023

Sernatur indicó que el premio fue entregado a Chile "por su diseño bien planificado, que incluía una variedad de espacios, como mesas en un área abierta y una sección de reuniones cerrada, para las personas que deseaban más privacidad. Los jueces dijeron que era una 'gran posición para hacer negocios"".

El papelón de París

Todo esto ocurre luego del bochornoso momento que vivió Chile en una feria turística privada de Francia, donde el stand del país fue ampliamente criticado debido a su precariedad.

Cabe destacar que en ese momento, el Ministerio de Economía aclaró que en esa oportunidad el stand pertenecía a una empresa privada y no a la marca "Chile".