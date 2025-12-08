Expropiación de Colonia Dignidad: Serviu no acudió a tasar terrenos y dejó plantado a contingente

Una insólita situación ocurrió en Villa Baviera, luego que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) no acudiera al lugar a tasar los terrenos -con motivo de su posterior expropiación, ordenada por el Gobierno- y dejara plantado al contingente policial que lo iba a resguardar en sus labores.

De acuerdo con Emol, el Juzgado de Letras de Parral autorizó la semana pasada el uso de la fuerza pública para proteger a los tasadores en los terrenos donde, en tiempos de la dictadura, se erigió la infame Colonia Dignidad.

Por ello, un total de 40 carabineros concurrieron al lugar, pero el personal del Serviu no se presentó, según denunció la diputada Paula Labra (independiente, del comité RN).

La inesperada suspensión, que no fue notificada a Carabineros, "responde a las absolutas desprolijidades y a la falta de claridad que ha acompañado este proyecto desde que fue anunciado por el Presidente Boric en la última Cuenta Pública", criticó la parlamentaria.

Labra también expresó su preocupación sobre los costos de la operación, "considerando que se trata de recursos fiscales para una medida ideológica y alejada completamente de las necesidades prioritarias de los chilenos".

Afirmó también que, por este motivo, ofició a los ministros de Justicia y Vivienda, Jaime Gajardo y Carlos Montes, para que aclaren la cifra y con qué partida presupuestaria se financiará la expropiación de Villa Baviera; situación que confirma "la improvisación con la que se ha impulsado este proyecto desde su origen", fustigó.

El Ejecutivo mandató expropiar las 117 hectáreas de Colonia Dignidad a fin de convertirla en un centro de memoria.