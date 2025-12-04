Dirigenta de la megatoma: "No saltamos la fila, no es culpa nuestra que los comités de vivienda no avancen"

Elizabeth Rivera, vocera y directora del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio, defendió el anuncio del Gobierno sobre la expropiación de 100 hectáreas del predio y rechazó las críticas de otros comités de vivienda, que los acusan de haberse "saltado la fila" para obtener una solución habitacional.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la dirigenta calificó la decisión del Ejecutivo como "la solución habitacional que todos necesitábamos, porque nosotros llegamos a vivir acá bajo una invitación de uno de los propietarios. Es una muy buena solución, pero no nos saltamos la fila como dicen muchos".

"Aquí hay que entender una cosa: el tema de los comités de vivienda no es responsabilidad de nosotros. Y si las personas tomamos las decisiones, porque fue una decisión de cada familia, de venirse a vivir al cerro, en donde fuimos invitados, no es responsabilidad de nosotros que el que los comités de vivienda no avancen", puntualizó Rivera.

"Eso pasa netamente por los problemas del déficit habitacional que hay acá en San Antonio, donde siempre dijeron que no había terrenos para construir y sí los había. El problema es que eran todos de privados, y los privados no quieren venderle a Serviu o no les conviene, porque prefieren venderlo a una constructora y hacer proyectos habitacionales, pero particulares", explicó.

En ese sentido, la dirigenta enfatizó: "Si a los comités de vivienda no se les ha dado solución alguna, no es culpa de la gente del campamento, porque así como tampoco es culpa de ellos que nosotros hayamos tomado la decisión de venirnos a vivir bajo esta invitación acá.

El Gobierno "no nos va a regalar"

La vocera de la megatoma reiteró que los habitantes del predio "estamos haciendo las cosas como corresponde, siempre las hemos hecho como corresponde, a medida de las herramientas que teníamos a mano".

"El Estado es quien va a expropiar. Nosotros, con nuestros recursos, con el ahorro previo que tiene cada familia, vamos a hacer un aporte para la urbanización. Si es que se requiere más dinero, vamos a seguir ahorrando y seguir pagando si es que hay que pagar un par de años más", aseguró.

"No es, como dice mucha gente, que quieren todo gratis y el Gobierno les va a regalar: no nos va a regalar, va a ocupar los subsidios habitacionales de nosotros para poder crear este proyecto habitacional", complementó.

Pese a los desafíos que impone a nuevos pobladores, Rivera valoró que "(ahora) tenemos algo que no teníamos, que son 100 hectáreas, y con las 100 tenemos que trabajar".