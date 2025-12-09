Lautaro Carmona: "Una toma es la expresión de una idea de derecho a la vivienda"

En medio de la controversia por el manejo del Gobierno para desalojar la megatoma de San Antonio, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, reflexionó que más allá de las incivilidades asociadas con ciertas ocupaciones, estas dan cuenta de una desatendida demanda ciudadana por el derecho a la vivienda.

En El Primer Café de Cooperativa, el oficialista lamentó que el tratamiento de este caso excluya el "fuerte contenido humanitario" que está detrás, advirtiendo que sólo "se traduce a una idea de que esto está manejado por una mafia, o por delincuentes", y por ende, instó a que "partamos por reconocer que una toma -en lo principal, no en el defecto- es la expresión de una idea de derecho a la vivienda".

Hecho ese punto, consideró que "asociar esta toma con el Gobierno del Presidente Boric es una alteración de la realidad; no es una toma que tenga tres años, sino que tiene sobre siete años. Y desde esa perspectiva, tratémosla con la gravedad que tiene como tema social, y luego busquemos los caminos que hagan que una política de vivienda no afecte a todos los otros que están en la fila". Por ejemplo, exigiendo requisitos de ahorro a los pobladores, y que "bajo ninguna condición" tengan una segunda vivienda en el terreno ocupado.

El dirigente también planteó acelerar las soluciones habitacionales para quienes hayan obtenido o estén a la espera de recibir un subsidio, porque "muchas veces la gente logra el subsidio, que tiene vigencia de dos años, y si en ese plazo no resuelves dónde ir a vivir, se pierde. Entonces, tiene que haber una relación mucho más eficiente y eficaz".

Para reiterar la importancia de la demanda al centro de este caso, Carmona observó: "Hay gente que no tiene problemas para comprarse una o dos casas de 300 o 400 metros cuadrados porque tiene plata, así de simple. No va a saber nunca lo que es la angustia del que no la tiene y tiene familia que sigue de allegada; no saben cuánta conflictividad familiar y social intrafamiliar se genera en esos allegados, cuyas consecuencias siempre las pagan los más débiles".

"Démosle un tratamiento más integral a un tema que se ha transformado en un tema de política pública. Hay que abordarlo con ese criterio, de cómo se enrumba a tener una política de vivienda mucho más contundente y equilibrante, e ir resolviendo la gran lista de expectativas que hay", cerró el timonel comunista.