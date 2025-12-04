Megatoma: Gobierno firmó convenio habitacional con familias y descartó desalojo inmediato

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dio un paso crucial en la compleja situación de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio (Región de Valparaíso) al firmar un convenio de colaboración para desarrollar un plan habitacional.

La medida avanza en la línea de la expropiación de una parte del terreno, justo el día en que vencía el plazo para informar el plan de desalojo, buscando dar una solución concreta a las miles de familias que ocupan el sector.

El convenio, denominado "Proyecto Habitacional Cerro Centinela", fue firmado esta mañana entre el Minvu y las más de 40 cooperativas que agrupan a las familias pobladoras.

Este acuerdo establece las directrices para implementar un plan maestro de urbanización que contempla el estándar mínimo necesario para una vida digna, y que será apoyado por la Seremi de Vivienda, el Serviu de Valparaíso y la Confederación Nacional de Cooperativas de Chile.

Durante el punto de prensa posterior a la firma, el dirigente Mario Reyes insistió en la versión de los pobladores respecto al inicio de la toma, asegurando que fueron invitados a ocupar el terreno por uno de los dueños, Luis Medel.

"Una cantidad pequeña de personas llegó a tomarse este espacio. Con posterioridad, en la semana aparece un representante de los dueños, el señor Medel, en compañía de un arquitecto que trabajaba en la Municipalidad de San Antonio en ese tiempo, a conversar con estas personas que habían ocupado este espacio y de estas conversaciones sale la oferta de que pueden vendernos (el terreno). Después cambió la idea de esto: empezaron a haber acciones legales en contra de nosotros y nos empezaron a acusar de usurpadores", dijo el poblador.

Si bien esta versión ha sido desmentida por la inmobiliaria San Antonio S.A., los dirigentes de la megatoma se mantienen firmes en su postura.

Financiamiento de la expropiación y permanencia de familias durante ejecución del proyecto

Consultado sobre el financiamiento de la expropiación, que se estima en unos 11.000 millones de pesos, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, descartó que el dinero provenga del presupuesto 2026 para asentamientos precarios.

El secretario de Estado aseguró que los fondos requeridos para la compra del terreno "salen del presupuesto de este año, no del próximo año. Los teníamos reservados ante una eventualidad y para el próximo año (habrá) un presupuesto para otras compras de terreno y para otras situaciones".

Respecto al proceso de urbanización, la directora subrogante del Serviu de Valparaíso, Nerina Paz, explicó que las familias no serán desalojadas de inmediato.

"Esto entra en una etapa de desarrollo de diseño y en esa misma etapa se va previendo esta reorganización u organización para aplicar la ejecución", indicó la autoridad.

En la etapa de desarrollo de diseño y planificación, la reorganización de las familias se hará de forma interna. Paz indicó que "hay opciones" de que las cerca de 3.700 familias que forman parte de las cooperativas permanezcan y sean reubicadas dentro de las 100 hectáreas que serán objeto de expropiación, mientras avanza la construcción de la urbanización.

Arista legal

A pesar de la firma del convenio, las acciones legales por parte de la inmobiliaria San Antonio S.A. continúan siendo una posibilidad, ya que la empresa ha rechazado públicamente la medida de expropiación. La firma ha cuestionado la legalidad y la pertinencia de la decisión gubernamental de adquirir forzosamente una parte de su propiedad.

Mientras el Minvu avanza en la vía de la solución habitacional, el plan de desalojo para las 115 hectáreas que no serán expropiadas en el Cerro Centinela sigue pendiente. La Delegación Presidencial de Valparaíso ya ha confirmado que el desalojo no se ejecutará durante el mes de diciembre.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aún no ha confirmado si el plan de desalojo para la parte no expropiada fue formalmente presentado en el día del vencimiento del plazo, manteniendo la incertidumbre sobre las acciones inmediatas a tomar en el vasto terreno de la megatoma.

Durante la tarde de este jueves, el Diario Oficial publicó el decreto que establece el programa de expropiaciones para la implementación del Plan Habitacional Cerro Centinela, comuna de San Antonio.

2737737_251204_141621 by Radio Cooperativa