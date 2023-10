En El Primer Café, el diputado Eric Aedo (DC) coincidió con el Gobierno en que la legítima defensa privilegiada presente en la ley antiusurpaciones solo fomentaría una "autotutela", abriendo "un camino y una puerta que tú no sabes adónde te va a conducir. En el extremo es el grupo Wagner, como pasa hoy día en Rusia, o grupos paramilitares como operan algunos países de Latinoamérica". Sin embargo, discrepó de las observaciones del Ejecutivo que dejan a criterio de los jueces el sancionar con multas o reclusión. "Detrás de muchas tomas está el crimen organizado. No seamos ingenuos. Eso no se enfrenta con una multa y por eso hay que ir con penas duras", afirmó.

