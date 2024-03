En medio de los desalojos de tomas que se han desarrollado los últimos días en comunas de la Región Metropolitana, vecinos de Estación Central alertan que el exvertedero Lo Errázuriz corre el riesgo de convertirse en un nuevo campamento, dado que -revelan- en los últimos meses al menos siete rucos ya se han instalado en la zona de manera irregular.

Ante esto, los habitantes de sectores aledaños emplazaron este sábado al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, por no concretar un proyecto de parque en ese lugar, algo comprometido en su programa.

"Lo que queremos nosotros es más vigilancia y que no dejen que se tomen el parque, que no dejen. Esto es algo privado, no se puede construir. Las autoridades tienen que poner mano dura", comentó una de las vecinas.

En respuesta a esta petición, Orrego señaló que han licitado la opción de un parque en dos oportunidades, sin obtener resultados positivos.

