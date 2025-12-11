José Maza: Megaproyecto energético INNA "se debe desarrollar pero 50 kilómetros más al sur"

El astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999, José Maza, se sumó a la polémica generada por el megaproyecto energético INNA, de la empresa AES Andes, cuya contaminación lumínica "sacaría de su sitial" a Chile como líder mundial en calidad celeste, al instalar una planta de hidrógeno verde a pocos kilómetros del Observatorio Paranal en el Desierto de Atacama.

La discusión se intensificó tras las declaraciones de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, quien en el debate del martes, organizado por Anatel, priorizó el desarrollo de la controvertida iniciativa y sus posibilidades de empleo y exportación, mientras que su contendiente, el opositor José Antonio Kast, defendió los cielos oscuros del Cerro Paranal en Antofagasta.

Maza señaló a Emol que la astronomía, que llegó primero y representa una inversión multimillonaria e irremplazable, debe ser respetada, y el proyecto de hidrógeno verde, aunque necesario, debe reubicarse a una distancia que no comprometa la calidad única del cielo de Atacama, asegurando que el proyecto, por su cercanía, "sin duda sacaría de su sitial al mejor lugar del mundo para hacer astronomía".

Reconociendo la importancia de la energía limpia, el profesor emérito de la Universidad dee Chile sostuvo que "Chile necesita desarrollar hidrógeno verde, en el norte con energía fotovoltaica y eólica y en el sur con energía eólica". Sin embargo, para él, no se trata de una elección excluyente, sino de una cuestión de ubicación estratégica.

"El proyecto INNA se debe desarrollar pero 50 kilómetros más al sur, al sur de Taltal. Chile los necesita a ambos: la astronomía extraordinaria de Paranal y la energía del hidrógeno verde", sostuvo.

Para ilustrar el despropósito de la ubicación actual, Maza utilizó una analogía: "Esto es como querer poner una discoteca contigua a la catedral. La discoteca se puede mover a otro sitio".