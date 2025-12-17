Síguenos:
Sociedad | Ciencia | Congreso Futuro

Congreso Futuro lanzó edición 2026 y premió a editora de Cooperativa Ciencia

Redacción Cooperativa

La periodista Emilia Aguilar fue galardonada en la categoría "Impacto en la comunicación".

Congreso Futuro lanzó edición 2026 y premió a editora de Cooperativa Ciencia

El evento de divulgación científica se realizará entre el 12 y el 17 de enero en el Centro Cultural Ceina y contará con la participación de tres premios Nobel.

El Congreso Futuro, uno de los eventos de divulgación científica más importantes de Latinoamérica, lanzó este miércoles, de manera oficial, la programación de su edición 2026, que se realizará entre el 12 y el 17 de enero en el Centro Cultural Ceina y contará con la participación de tres premios Nobel.

Además de charlas y paneles, el foro contará con una feria literaria, una feria de innovación, experiencias inmersivas y mucho más.

En el contexto de la presentación de este programa, se realizó también una premiación a empresas y medios de comunicación, y la periodista Emilia Aguilar, editora de Cooperativa Ciencia, fue galardonada en la categoría "Impacto en la comunicación del futuro".

La profesional agradeció y señaló que éste, "más que un reconocimiento personal, es un reconocimiento al trabajo que hacemos en Cooperativa Ciencia: súper comprometido, súper riguroso y con un foco especial en la ciencia que hacen las mujeres".

"Sabemos que hay una brecha gigantesca y nosotros queremos, de alguna manera, ayudar también a que se visibilice el trabajo que hacen las mujeres en la ciencia, y también el trabajo que hacen las juventudes", explicó Aguilar.

"Los niños, niñas y jóvenes están haciendo una ciencia escolar que da la vuelta al mundo, que compite en distintas instancias internacionales y, para nosotros, es también súper importante mostrar que ahí está naciendo la curiosidad y que luego, si hay apoyo, financiamiento y difusión -que es lo que nosotros hacemos-, puede llegar a grandes soluciones que hoy día necesitamos", reflexionó la voz de Cooperativa Ciencia.

Las entradas para el Congreso Futuro 2026 son gratuitas y se pueden conseguir en Passline.com.

En el sitio web CongresoFuturo.cl se puede encontrar más información sobre las charlas y actividades diarias que se realizarán en el evento.

 

