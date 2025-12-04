Síguenos:
Tópicos: Sociedad | Ciencia | Congreso Futuro

Unesco destacó a Chile como modelo para reconstruir consensos y anticipar el futuro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Día Mundial de los Futuros, conmemorado en París, fue el escenario del reconocimiento.

Unesco destacó a Chile como modelo para reconstruir consensos y anticipar el futuro
En el marco del Día Mundial de los Futuros, que se conmemora cada 2 de diciembre, Unesco destacó a Chile por su aporte a la construcción de consensos y a la anticipación de transformaciones globales en un contexto marcado por la incertidumbre.

La experiencia nacional, representada a través de iniciativas como Congreso Futuro y Proyecta Chile 2050, fue presentada ante autoridades, expertos y organismos internacionales en París, como "un ejemplo de articulación entre ciencia, política, academia y sociedad civil para abordar desafíos de largo plazo".

La jornada, que reunió al director general adjunto de Unesco, Xing Qu, líderes de más de 50 países, embajadores, universidades y referentes de prospectiva como Patrick Noack, director ejecutivo de Dubai Future Foundation, incluyó un panel sobre anticipación en tiempos de volatilidad, en el que participó Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro (FEF) y fundador de Congreso Futuro, como uno de los speakers de la instancia.

En 2026, Congreso Futuro tendrá -entre 12 y 17 de enero- su edición número 15.

