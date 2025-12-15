Encuentro masivo de Golden Retrievers batió récord mundial con más de 2.300 perros en Argentina

Un encuentro masivo de perros Golden Retriever reunió a más de 2.300 ejemplares en Buenos Aires, Argentina, y buscó batir el récord mundial de concentración de una misma raza canina, en una convocatoria que superó ampliamente marcas anteriores.

Según el conteo realizado por voluntarios, se registraron 2.397 perros, cifra que dejó atrás el récord previo de 1.685 ejemplares reunidos en Vancouver. Sin embargo, la marca no fue homologada por los Guinness Records, por lo que quedó como un registro no oficial.

La actividad se desarrolló durante un fin de semana largo en el Parque Berlín, y convocó a familias completas, con una alta participación de niños y adultos sorprendidos por la magnitud del encuentro y el carácter dócil de los animales.

El evento fue organizado por un hombre de 28 años llamado Fausto Duperre, quien hace unos años asistió a una convocatoria que reunió a 150 Goldens en Barcelona, España, experiencia que lo motivó a impulsar una actividad similar en su país con el objetivo de superar el récord vigente de Vancouver.

Pese a que el récord no fue oficializado, la actividad fue valorada como una experiencia inédita por los participantes.