Alrededor de 1.700 focas muertas fueron encontradas en la costa del mar Caspio, en la región rusa de Daguestán. Las autoridades en la provincia de Daguestán, al sur del país, dijeron que no se sabe qué causó las muertes, pero que probablemente se trata de causas naturales, pero no se descarta la contaminación o infecciones. La foca del Caspio es una especie endémica (no vive en ningún otro lugar del mundo) y está catalogada como especie "en peligro" en la Lista Roja de Especies que gestiona la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

