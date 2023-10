Una usuaria de redes sociales compartió el registro donde un joven le rechazó una invitación a salir a cenar. El hombre le envió una nota de audio diciendo que “mañana si quieres te escribo, pero no sé si a cenar... la verdad que no me pinta cenar con una desconocida, gastar dinero en una desconocida, no me pinta a mi”. El video del tacaño hombre llegó rápidamente a superar las 450 mil reproducciones en Tik Tok.

