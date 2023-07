Las imágenes de un fallido matrimonio civil en Venezuela se viralizaron en las redes sociales y enseñaron a los usuarios a no bromear en estas instancias. Cuando el juez del Registro Civil preguntó a la novia si deseaba casarse, la mujer dijo "no", inmediatamente cambiándolo por un "sí" y sacando algunas risas nerviosas. "No puede bromear. No tiene disculpa", dijo el juez y canceló la ceremonia.

