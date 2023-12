Greenpeace Chile y la COP28: "No se está haciendo lo suficiente"

La sección chilena de la ONG ambientalista Greenpeace lamentó los resultados de la cumbre COP28 y consideró que "las naciones no están haciendo lo suficiente y no estamos llegando a cumplir con las bases de reducción de emisiones que nos puedan ayudar a tener un planeta más seguro, no solamente para la biodiversidad y para la protección de la naturaleza, sino que para nosotros mismos".

Según Estefanía González, coordinadora de Campañas de Greenpeace, "más de 100 países han estado pidiendo que exista un acuerdo textual donde se comprometan los países a eliminar progresivamente los combustibles fósiles. Pero, el último borrador de acuerdo avanza en sentido contrario y lo que se presentó es un verdadero desastre. No solamente no se hace cargo del nivel de crisis que nosotros tenemos en el momento y en lo cual se necesita una acción muy decidida de los distintos países, sino que además incorpora un abanico de opciones para acelerar la transición energética que los países podrían incluso no cumplir".