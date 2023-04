Caso Ana Obregón: ¿Cuál es la legislación en Chile sobre el "viente de alquiler"?

La directora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile, Fabiola Lathrop, explicó qué dice la legislación chilena sobre la gestación por subrogación o "vientre de alquiler", a raíz del caso de la actriz española Ana Obregón.

La reconocida presentadora española, de 68 años, dio a conocer que trajo al mundo a una niña mediante la gestación subrogada, quien en realidad es su nieta, ya que fue fecundada a través de una donante de óvulo y de la esperma congelada de su hijo fallecido, Alejandro Lequio García, que murió en mayo del 2020 a consecuencia de un cáncer. El proceso se llevó a cabo en Miami (Estados Unidos), debido a que este tipo de gestación no es legal en España, lo que dio paso a un gran debate político, social y ético.

Pero, ¿Qué dice la legislación chilena al respecto? Fabiola Lathrop aseguró que en Chile "no existe ley sobre gestación por subrogación, ni tampoco ley sobre técnicas de reproducción asistida, solo hay una norma en el Código Civil que se refiere a la filiación derivada de las técnicas de reproducción asistidas".

Debido a lo anterior, la gestación por subrogación en Chile "ha tenido reconocimiento por vía judicial, o sea, los Tribunales de Familia han establecido que una persona pueda ser madre o padre de un bebé que ha nacido por gestación por subrogación".

La doctora en derecho puntualizó que al no haber una ley que la regule, "que son el interés superior del bebé que nació, el derecho a vivir en familia, la identidad y, entonces, se permite la gestación por subrogación o vientre de alquiler".

Por otro lado, lo que sí existe en Chile es "la intención de dar a un niño en adopción. Esta es una norma que se prevé precisamente para desincentivar el aborto en embarazos no deseados. Entonces sí, tú puedes manifestar previamente la intención de adoptar, pero todo queda sujeto a que después que tú pares al niño, te sujetas a los procedimientos de adopción".

Sobre las adopciones en Chile, detalla que "la ley de adopción está por modificarse desde hace muchos años atrás, en este y en otros aspectos, de manera que la ley de adopción no da cabida en Chile a la gestación por subrogación. La gestación por subrogación sólo ha sido reconocida en sus efectos vía filiación, no a través de la adopción, sino a través de la maternidad propiamente, no de la adopción".

En Chile ha habido varias iniciativas para regular la gestación por subrogación, pero están estancadas en el Congreso.