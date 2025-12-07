Lászlo Krasznahorkai alertó sobre los "ángeles sin alas" como Elon Musk y sus "planes demenciales"

El escritor húngaro Lászlo Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura 2025, hizo este domingo un llamado a estar atentos a "esos nuevos ángeles sin alas", entre los que citó al multimillonario Elon Musk, que "con sus planes demenciales se están adueñando del espacio y el tiempo" de las personas.

Krasznahorkai (Gyula, Hungría, 1954) reconoció que quería haber dedicado su discurso de aceptación del Premio Nobel, que pronunció esta tarde en la Academia Sueca, "a la esperanza", pero que, dado que sus "reservas de esperanza se habían agotado totalmente", prefería hablar "de los nuevos ángeles".

"No tienen alas ni capas que los envuelvan dulcemente. Caminan entre nosotros vestidos con ropa de calle y no sabemos cuántos hay. Aparecen de forma inquietante aquí y allá en todo tipo de situaciones de nuestra vida", continuó.

Foto: EFE

La dignidad de quienes viven en los margenes

En su intervención, la única en esta semana de homenajes dado que por motivos de salud su agenda es limitada, Krasznahorkai también tuvo muy presente una de las preocupaciones que ha marcado su vida y su escritura: la dignidad e inocencia de quienes viven "en los márgenes".

Su gran amigo (y traductor de su obra al español para la editorial Acantilado) Adan Kovacsics, le acompaña estos días en Estocolmo y explicó a EFE que el interés por las personas que viven en la pobreza ha sido "una constante" en la trayectoria del escritor húngaro, y lo sigue siendo hoy día.

Con apenas 19 años, Krasznahorkai decidió aparcar sus estudios de Derecho y vivir en la calle para "entender mejor a los excluidos". De aquella experiencia surgió el profundo respeto hacia aquellos de quienes viven en la marginalidad que impregna gran parte su obra, y que ha estado hoy en el eje de su discurso.

El escritor recreó con detalle un episodio que vivió en el metro de Berlín hace años, cuando "un vagabundo, con la espalda encorvada por el dolor y una mirada que imploraba compasión, intentaba orinar sobre las vías cuando fue sorprendido por un policía".

Rememorar aquella escena le hace preguntarse "ser humano, criatura asombrosa, ¿quién eres?. Inventaste la rueda, inventaste el fuego, te diste cuenta de que la cooperación era tu único medio de supervivencia... Inventaste los sentimientos, la empatía".

Foto: EFE

Destrucción de la imaginación

"Hasta que de forma repentina, empezaste a no creer en nada, y, gracias a los dispositivos que tú mismo inventaste, destruyendo la imaginación, ahora solo te queda la memoria a corto plazo. Este barro te tragará, te arrastrará al pantano", vaticinó el escritor, a quien la crítica literaria estadounidense Susan Sontag definió como el gran "maestro del apocalipsis".

Lo kafkiano (Franz Kafka es su héroe literario) pero también la sensibilidad extrema por la belleza a través de la literatura han estado muy presentes en las palabras de Krasznahorkai, un hombre de apariencia humilde y tímida, que confesó que quiso haber escrito un sólo libro, pero no convertirse en escritor, "porque no quería ser nadie".

Años después de publicar su primera novela ("Tango Satánico", 1985), llevada al cine por su amigo, el director de cine Béla Tarr, sintió que no era perfecta y que quería mejorar su estilo, por lo que decidió escribir otro libro, un proceso que se fue repitiendo de forma sucesiva.

"Mi vida es una corrección permanente", reconoció.

España, muy presente en su obra

Su amigo y traductor cuenta que el escritor vive actualmente en un área muy rural de Hungría, aunque pasa temporadas en Trieste y Viena. "La melancolía, la resistencia, la preocupación por aquellos que solo persiguen la destrucción siguen estando en el centro de la mirada de este escritor único", señala Kovacsics.

Krasznahorkai es el segundo escritor húngaro que gana el Premio Nobel de Literatura. Su predecesor, el ya fallecido Imre Kertesz, lo logró en 2002 y fue para él "un gran amigo y una influencia literaria importante".

El escritor se confesó abiertamente opositor a las políticas del presidente húngaro, Viktor Orbán.

En su obra está muy presente España, con relatos que se desarrollan en la Alhambra de Granada o en el edificio de La Pedrera, en la capital catalana. Extremadura, Andalucía, Madrid, o Barcelona son lugares que ha frecuentado, señala Kovacsics.

La editorial Acantilado ha publicado en español siete novelas y un libro de relatos del autor: 'Melancolía de la resistencia' (2001); 'Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río' (2005); 'Guerra y guerra' (2009); 'Ha llegado Isaías' (2009); 'Y Seiobo descendió a la Tierra' (2015); 'Tango satánico' (2017); 'Relaciones misericordiosas (2023) y El barón Wenckheim vuelve a casa (2024).