A cuatro años y medio del inicio de la pandemia del coronavirus, declarada el 30 de enero de 2020, el médico Roger Paredes, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol (Barcelona) y miembro de la Red Clínica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Covid-19, se encuentra de visita en Chile y, en entrevista con Cooperativa, afirmó que el planeta está "mucho mejor" preparado para un futuro brote de una enfermedad contagiosa mortal.

"La gente no debe tener miedo. Nuestra obligación es estar preparados para cuando esto pueda ocurrir, que no sé si será de aquí a 20 años, 30 años o será el año que viene. Nadie lo puede saber", dijo a Lo Que Queda del Día el también miembro del Grupo Directivo de la OMS sobre Resistencias del VIH a los Medicamentos (WHO HIV ResNet).

Experto en genómica microbiana, el investigador advirtió que la crisis climática es uno de los principales factores que podrían desencadenar una próxima peste. "Siempre ha habido pandemias; ahora, lo que sí ha variado respecto a antes son varias cosas. Está el calentamiento global, que lo que hace es que en zonas donde antes no había tantos parásitos o tantos vectores sí que pueda haber. Luego, hay muchísimos más viajes que antes y, después, también, el hecho de que estamos más en contactos unos con otros", apuntó.

Paredes estimó además en 100 millones las personas que podrían arrastrar Covid persistente en todo el mundo. "Estamos trabajando muy activamente en desarrollar ensayos clínicos (para desarrollar un tratamiento) y entender mejor esta enfermedad, pero vamos a tardar todavía, porque sigue siendo un síndrome muy complejo, por lo cual lo mejor que se puede hacer hoy es estar bien vacunados", señaló.

