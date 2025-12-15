La "supergripe" ya está en Perú

Dos menores de edad que viven en Lima son los primeros casos de influenza A H3N2 subclado K en Perú.

Así lo informaron este lunes representantes del Ministerio de Salud, en una rueda de prensa en la que anunciaron la activación de todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para evitar la propagación del virus.

El viceministro Leonardo Rojas recordó que Perú declaró el fin de semana una alerta epidemiológica como medida preventiva.

En tanto, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, César Munayco, recordó que el nuevo subclado se originó en Estados Unidos y Australia, y se ha extendido ya a 32 países.

El funcionario detalló que uno de los casos en Perú corresponde un niño de un año que fue atendido en el Hospital de Emergencias del distrito de Villa El Salvador, al sur de Lima; y el otro es un niño de ocho años trasladado al Hospital Hipólito Unanue, en el distrito de El Agustino, en el centro de la capital.

"Es importante destacar que ambos casos ya fueron dados de alta, están en sus casas y no han pasado mayor riesgo. La clave en estos momentos es proteger a los más vulnerables", afirmó el viceministro Rojas.

Munayco dijo que el riesgo de que este virus se convierta en una epidemia es "muy bajo", pues Perú no se encuentra en la estación de invierno, pero subrayó la importancia de la campaña de vacunación, centrada en los menores de cinco años y a los adultos mayores.

Igualmente, recordó la importancia del lavado de manos, de la ventilación en los hogares, del uso de mascarilla en caso de tener síntomas de gripe, y de reducir, en la medida de lo posible, el contacto con las personas vulnerables.