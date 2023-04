Este 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. A pesar de que en Chile no existen cifras oficiales de esta prevalencia, existen claros indicadores del aumento de esta condición en la población, explica el profesor de la Universidad de Talca, José Antonio Sazo. En este, detalla el académico, "la idea es valorar el espectro, es decir, entender que no existe solo un perfil de TEA, sino que existen muchas formas de manifestarla. Que no haya mitos sobre esto, sino que simplemente se entienda como una característica personal que va a acompañarlos a lo largo de la vida". Para ello, la sicóloga Varinia Signorelli elaboró unas gráficas para explicar un poco más sobre el TEA.

