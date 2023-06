Una chilena radicada en Inglaterra causó debate tras asegurar que Chile no calza mucho con la noción de la cultura latina que tiene el resto del mundo, ya que suele asociarse más a países como Colombia o Venezuela. "No sé si Chile tiene este orgullo latino. Espero no ofender a nadie, pero Chile es un país callado, frío de clima, y muchas de estas características hace que no estemos tan cerca del estereotipo. Pero sí lo somos, de hecho podría hablar por horas sobre cómo esta identidad me ha ayudado con el duelo migratorio", explicó.

