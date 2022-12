Durante los últimos días se viralizó un video promocional de Funeraria Iván Martínez en el que una mujer vestida de pascuera sale de un ataúd para comenzar a bailar junto con dos hombres al ritmo de All I want for Christmas de Mariah Carey. Sin embargo, la publicación dividió a las redes sociales, ya que algunos usuarios criticaron la falta de empatía y moral de la funeraria, mientras que otros aplaudieron lo novedoso de la publicidad.

