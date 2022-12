Una adulta mayor de 92 años causó furor en redes sociales tras compartir su lista de deseos y metas a cumplir para el próximo año. “Arrasar cada día, no quiero desperdiciar un día sin arrasar. No escribirle a los ex. La mayoría de ellos están muertos, pero hay dos que siguen vivos y no les escribo. Mantenerme viva, no quiero expirar todavía ¿Qué harían sin mí?”, dice la mujer conocida como “abuela Droniak” antes de desearle a todos un feliz año nuevo.

