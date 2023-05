A través de redes sociales se viralizó el caso de un hombre que se gana la vida como albañil pese a no tener manos. Según dio a conocer su hija, el sujeto tuvo un accidente hace 16 años que lo dejó en esa condición, pero no dejó que ello lo desalentara y hoy se dedica a realizar trabajos de albañilería y carpintería. La situación conmocionó a los internautas que no dudaron en demostrar su “respeto y admiración” hacia el hombre.

