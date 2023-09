Una empresa le prohibió a una de sus empleadas usar el pelo rosa, tras recién haberla contratado. Emily Benschoter explicó que no tuvo una entrevista en persona, por lo que el entrevistador no sabía cómo era su cabello. Fue entonces cuando su jefe le sugirió usar pelucas, pero para protestar, la mujer sólo se compró de estilos extravagantes. "Cuanto peor sea la peluca, mejor. Es deshumanizante que no me puedan aceptar porque mi cabello es rosado”, aseguró la mujer.

