Cumbre en París: EEUU y Reino Unido no firmaron declaración sobre IA "ética y abierta"

Estados Unidos y el Reino Unido no firmaron la declaración emitida por la cumbre de París sobre la Inteligencia Artificial (IA), que pide que la aplicación de esta tecnología "sea abierta a todos, inclusiva, transparente y ética".

Un total de 60 países y entidades supranacionales, como Chile y la Unión Europea (UE), se sumaron al documento.

Otras prioridades señaladas son aumentar la accesibilidad de la IA para reducir la brecha digital, evitar la concentración del mercado en este sector y promover la cooperación y la coordinación de la gobernanza internacional.

Entre los firmantes figuran los 27 Estados de la Unión Europea (así como la propia UE), China, India, Japón, Australia, Canadá, Brasil, Chile o el Vaticano.

La declaración reconoce la "necesidad" de mejorar lo que se sabe sobre los efectos de la IA en el mercado de trabajo y de establecer "un diálogo inclusivo" en la gobernanza internacional de esta tecnología.

También establece que "la confianza y la seguridad" en la IA tienen que aumentar "para poder sacar todo el partido" a esta tecnología.

Poco antes, el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, había dejado clara en la cumbre la oposición de la Administración Trump a un enfoque basado en la regulación y a una gobernanza global de la tecnología.

Afirmó que "una regulación excesiva de la IA podría matar a un sector en plena eclosión" y que tiene "implicaciones revolucionarias", antes de lamentar que a veces "nuestras respuestas tienden a ser demasiado cautas, de aversión al riesgo".

Citó en concreto el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea, como ejemplo de medidas que pueden acabar siendo una censura "para controlar los pensamientos de los usuarios".

Vance también recalcó que "Estados Unidos es el líder en inteligencia artificial y queremos que siga siendo así".

En cuanto al Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer no participó en la cumbre y su Gobierno tuvo una participación de bajo nivel.

Gerente del Cenia de Chile: Reino Unido sorprendió; de EEUU se esperaba

En Cooperativa, el gerente general del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) e integrante de la delegación chilena en la cumbre, Rodrigo Durán, afirmó que "fue bien sorprendente" que el Reino Unido no suscribiera la declaración, pero que era algo esperable de EE.UU.

"En general, los países y las delegaciones esperaban que EE.UU. no suscribiera la declaración. Era una expectativa razonable por las últimas acciones que había tomado el gobierno del Trump, principalmente la eliminación de las executive orders de Biden en esta dirección. Entonces, no era sorpresivo. Lo que sí fue muy sorprendente fue el tono", dijo en entrevista con Lo Que Queda del Día.

"Deja una sensación de que EE.UU. está diciéndole a las compañías tecnológicas 'hagan absolutamente lo que quieran'. Es el mensaje que queda un poco", señaló Durán.

Agregó que, asimismo, "llamó mucho la atención el carácter armamentista del discurso, particularmente, del vicepresidente de EE.UU., porque sale un poco de la lógica de lo que se habla en estas cumbres. Esta no es una cumbre de armas; sin embargo, hizo mucha referencia al uso bélico de esta tecnología".

Finalmente, sostuvo que la participación de Washington en la cumbre fue poco colaborativa, sin interés en alcanzar acuerdos, reflejando una mentalidad defensiva ante la amenaza percibida de China.

"Marca un tono en la relación y en la posición que va a tener EE.UU. hacia esta forma más bien diplomática de tratar de alcanzar una gobernanza común entre los países (...) No fue colaborativo. No se vio una posición colaborativa, ni siquiera de interés de generar un marco de acuerdo. La posición fue bien 'no vamos a hacer nada, déjenos tranquilos, porque, si no, está la amenaza de los chinos que van a venir y nos van a dominar'", planteó el encargado del Cenia.