Experto por empresa que escanea el iris: Podría ser mal usado para muchas cosas

Alejandro Barros, académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, abordó la controversia que involucra a la empresa que escanea el iris a las personas a cambio de un pago en criptomonedas, Worldcoin, y sostuvo que los datos obtenidos por ésta podrían ser "mal usados" para un montón de cosas.

En conversación con Una Nueva Mañana en Cooperativa, Barros explicó que "el iris es un mecanismo de identificación de las personas muy robusto porque no tiene degradación en el tiempo" y agregó que "en el fondo, lo que analiza es la composición de tu iris y uno puede asociar una persona con ese iris, es una identificación que es única".

En ese sentido, el experto en tecnología y protección de datos precisó que "dado que (la iris) es un mecanismo tan seguro de identificación, eso podría ser mal usado para un montón de cosas, algo así como que alguien tuviera una base de datos con huellas dactilares con nombres de personas y otros datos. Entonces, el problema es el mal uso que se le pueda dar a esa información".

Barros indicó otro de los problemas que podría traer esta situación para las personas es que en Chile "todavía no hay una ley de protección de datos personales" y que la información entregada a Worldcoin "no se sabe para qué se va a usar", por lo que "no hay claridad en el consentimiento" de la misma, ni tampoco un mecanismo que permita "salirse del registro para que me borren".

Finalmente, el experto recomendó a las personas que no permitan "por ningún motivo" que la mencionada empresa escanee sus iris.