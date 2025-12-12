"Star Wars: Fate of the Old Republic": el RPG debuta con su primer adelanto

"Star Wars: Fate of the Old Republic" fue uno de los primeros anuncios revelados durante The Game Awards 2025, donde se presentó mediante un tráiler cinemático que confirmó el regreso de la franquicia a la era de la Antigua República en un RPG para un jugador.

El proyecto está a cargo de Arcanaut Studios, bajo la dirección de Casey Hudson, quien lideró el desarrollo del primer "Knights of the Old Republic" y las tres primeras entregas de Mass Effect.

La producción ha sido descrita como un "sucesor espiritual" de los títulos originales, aunque todavía no está claro si retomará elementos de la historia previa o planteará una narrativa completamente independiente.

"Con 'Star Wars: Fate of the Old Republic', estamos contando una historia completamente nueva y diferente con todo lo que hemos aprendido desde entonces, creando una aventura sobre la elección, el destino y la lucha eterna entre la luz y la oscuridad", adelantó Hudson en un comunicado oficial de IGN.

El tráiler mostró brevemente al posible protagonista, una figura sensible a la Fuerza que empuña un sable de luz azul, y conduce una nave que funcionaría como base para el personaje y su grupo, junto con siluetas de nuevos aliados cuyo rol aún no ha sido detallado.

"Star Wars: Fate of the Old Republic" llegará a PC y a consolas de actual generación, probablemente Xbox Series X|S y PlayStation 5, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento definida.