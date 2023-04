Cómo usar Espontáneas, la polémica "copia" de Instagram a BeReal

Instagram ha causado polémica en estos últimos años por ir agregando características muy parecidas a otras aplicaciones de moda, como fueron en su momento las Historias, que eran como Snapchat; o Reels, su opción a TikTok.

La red social de Meta lo volvió a hacer y agregó la opción espontáneas "Espontáneas", que es la nueva actualización que es casi idéntica a la red social francesa BeReal, según reportan usuarios que lo acusan de ser una "copia"

"Las historias espontáneas son una nueva forma de ver momentos aleatorios de la vida de diaria de tus amigos. Comparte un momento de tu día con amigos que también compartieron los suyos", explicaron desde Instagram.

¿CÓMO LA USO?

La forma ocupar esta herramienta es simple. Una vez al día, llegará a Instagram una notificació y los usuarios tendrán cinco minutos para capturar lo que estén haciendo con la cámara trasera y delantera.

Para que puedan ver tus Espontáneas, los otros usuarios también tendrán que agregar la suya.

Si te pasaste de esos cinco minutos para publicar la Espontánea, puedes ir al botón que está ubicado al lado de las historias para subirla fuera de horario.

NEW! Instagram is testing BeReal-like 'Spontaneous Stories'🔥



"Discover real moments of your friends by sharing one of yours"



"Spontaneous Stories are a new way to see random moments in your friends daily lives"



"Share a moment of your day with friends who also shared theirs" pic.twitter.com/H4sZdRxIFi