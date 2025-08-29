China fija 2027 como la "ventana decisiva" de la IA
Beijing presentó su estrategia “IA Plus” con metas concretas para el despliegue tecnológico.
China anunció este viernes que acelerará la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en sectores estratégicos durante los próximos dos años, al considerar el período hasta 2027 como una "ventana decisiva" para su despliegue.
El anuncio fue realizado por Huo Fupeng, director del centro de desarrollo impulsado por la innovación de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), en una conferencia de prensa en Beijing. La medida busca posicionar a la IA como motor de transformación digital y social en la próxima década.
El funcionario detalló que los esfuerzos estarán concentrados en seis ámbitos:
La iniciativa se enmarca en la estrategia "IA Plus", publicada esta semana, que establece un plan para fortalecer la infraestructura digital, mejorar la interoperabilidad de modelos y ampliar el acceso a productos inteligentes entre la ciudadanía.
El documento oficial fija tres hitos:
La CNDR adelantó que el plan estará acompañado por:
Zhang Kailin, subdirector del área de innovación de la CNDR, subrayó que el apoyo estatal será clave para reducir costos de investigación y fomentar el crecimiento coordinado de los sistemas de IA.