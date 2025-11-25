China presentó la nueva mascota del Año del Caballo 2026

China presentó este martes en Beijing la nueva mascota oficial del Año del Caballo 2026, un "Caballo Auspicioso" diseñado para la Fiesta de la Primavera, la celebración más importante del calendario lunar.

La figura será utilizada en eventos dentro y fuera del país y contará con una línea propia de productos culturales y festivos.

La imagen del Caballo Auspicioso combina elementos estéticos de dos grandes momentos del arte chino:

La famosa escultura de bronce de la dinastía Han Oriental (25-220), conocida como "Caballo galopante pisando una golondrina", reconocida por su sentido de movimiento y equilibrio.

Las representaciones ecuestres de la dinastía Tang (618-907), célebres por su elegancia y dinamismo.

El diseño utiliza el rojo como color principal, asociado a la buena fortuna, y suma motivos ornamentales tradicionales que buscan transmitir calidez y celebración, características centrales de la Fiesta de la Primavera.

El Ministerio confirmó que la mascota tendrá una línea oficial de productos, entre ellos, muñecos de peluche, cajas sorpresa, imanes para refrigeradores, sobres rojos, linternas y decoraciones típicas de la Fiesta de la Primavera

Estos artículos estarán disponibles en China y en actividades culturales organizadas en el extranjero, reforzando la presencia internacional del Año Nuevo chino y su influencia en la diáspora.

El ciclo del zodíaco y la relevancia del Año del Caballo

En el calendario lunar, cada año está representado por uno de los doce animales del zodíaco chino: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.

El 2026 marcará el inicio del Año del Caballo, signo tradicionalmente asociado a energía, dinamismo y buena fortuna.

En Chile y gran parte de Latinoamérica, donde las celebraciones del Año Nuevo chino han ganado popularidad, la presentación de esta mascota anticipa la preparación de numerosas actividades culturales.