"Socios confiables": Ministra de Minería detalla acuerdos de exploración geológica y trazabilidad con China

Una intensa agenda de reuniones en Beijing y Shanghái sostuvo la ministra de Minería, Aurora Williams, durante la reciente Asia Copper Week, el evento más importante de la industria en el gigante asiático.

El viaje tuvo como ejes centrales la cooperación tecnológica en exploración y la consolidación de Chile como un proveedor estratégico y sostenible.

En entrevista con Efecto China, la ministra destacó la importancia de las reuniones bilaterales sostenidas con las máximas autoridades mineras chinas, con quienes se busca potenciar el conocimiento geológico del territorio chileno.

Acuerdos en geociencias y exploración

Williams confirmó el trabajo conjunto para extender la colaboración técnica, vital para descubrir nuevos yacimientos.

"Estuvimos con el Ministro de Recursos Naturales, con quienes además conformamos un comité binacional permanente Chile-China, en donde tenemos en meta la renovación del memorándum de entendimiento en el ámbito de geociencia entre el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y el Servicio Geológico de China, que se proyecta a lo menos por cinco años", detalló.

La autoridad agregó que el objetivo es "tener un vínculo en materia de capacitación en materias geocientíficas con sede en Chile. Para nosotros eso es sumamente importante en el afán de que el Estado tenga información del mapa geológico de nuestro país".

La exigencia de la trazabilidad y la "minería verde"

Más allá del volumen de exportación, la ministra subrayó que la relación con China ha evolucionado hacia exigencias de sostenibilidad. Según Williams, el mercado chino está poniendo condiciones claras sobre cómo se producen los minerales.

"Hoy día, una de las mayores conversaciones que hemos tenido con China es la importancia que tiene la producción trazable de minerales. Es decir, China lo ha planteado, la necesidad de poder tener bajas huellas de carbono, una huella hídrica de alta responsabilidad, también responder a lo que significan los desafíos sociales y ambientales", explicó.

55 años de relaciones diplomáticas

Al cierre de la gira, la secretaria de Estado reflexionó sobre las más de cinco décadas de relaciones diplomáticas, asegurando que Chile ha logrado posicionarse con un sello distintivo ante la potencia asiática.

"China nos reconoce como socio importante (...) Somos proveedores confiables, y yo creo que ese es un sello importante que nosotros hoy día tenemos y que fortalece este vínculo con China. Somos un proveedor confiable desde el punto de vista de ser socios en lo que significa el desarrollo minero, pero por sobre todo también un productor responsable", concluyó Williams.

Aprobación china a Codelco-SQM

La ministra Williams abordó uno de los hitos más esperados para la industria minera nacional: el avance de la asociación entre Codelco y SQM para la explotación del litio.

La secretaria de Estado valoró la luz verde condicionada otorgada por las autoridades regulatorias del país asiático a la operación, lo que despeja el camino para la concreción de la alianza público-privada.

Según explicó Williams, "este fue un anuncio bien importante, del cual Codelco lo hizo público hace algunas semanas atrás. Con esto concluye el proceso de autorizaciones desde el punto de vista internacional respecto de autoridades antimonopólicas".