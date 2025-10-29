China Eastern Airlines obtiene aprobación para nueva ruta Shanghái-Santiago

La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) aprobó una nueva ruta aérea entre Shanghái y Santiago de Chile, con una conexión intermedia en Auckland, Nueva Zelanda.

La licencia fue concedida el 2 de julio de 2025 y permitirá tres vuelos semanales, operados por China Eastern Airlines, una de las principales aerolíneas del país asiático, publicó The Clinic.

Esta decisión forma parte de un conjunto de actualizaciones de rutas internacionales incluidas en un documento oficial de la CAAC, que también dio luz verde a la conexión Shanghái-Auckland-Buenos Aires, fortaleciendo así el vínculo aéreo entre China y América del Sur.

Con esta aprobación, China Eastern Airlines amplía su red hacia Sudamérica, una zona de creciente relevancia para el comercio, el turismo y la cooperación cultural con China.

El precedente más cercano es el vuelo Shanghái–Buenos Aires, cuya venta de pasajes comenzó el 9 de septiembre y que tendrá su primer vuelo el 4 de diciembre de 2025, con una duración aproximada de 26 horas, incluyendo dos horas de escala en Auckland. Los precios iniciales para esa ruta partieron en 1.715 dólares estadounidenses.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha de inicio del trayecto Shanghái-Santiago, la aprobación regulatoria es el primer paso para habilitar un nuevo corredor aéreo directo entre China y Chile, dos países que celebran 55 años de relaciones diplomáticas y 20 años del Tratado de Libre Comercio.

La futura ruta Shanghái–Santiago se perfila como una alternativa relevante para el intercambio comercial, académico y turístico. Actualmente, los viajes entre ambos países suelen requerir múltiples conexiones en Estados Unidos o Europa, por lo que la incorporación de un tramo vía Oceanía podría reducir tiempos y facilitar la movilidad de pasajeros y carga.

De concretarse su operación, Chile se convertiría en el segundo país sudamericano con una ruta regular de China Eastern Airlines, fortaleciendo el papel del país como puente entre Asia y América Latina.